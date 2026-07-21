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21 июля, 09:59

Небо под защитой: Российская ПВО за день приземлила 7 «Фламинго» и 655 беспилотников ВСУ

Сводка МО РФ от 21 июля: Уничтожены 7 крылатых ракет «Фламинго» и 655 БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки 7 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ 21 июля.

Помимо указанных целей, боевым расчётам удалось сбить 11 управляемых авиабомб. Также перехвачены 8 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и подавлению воздушных угроз ведется непрерывно. Техника противника ликвидируется на значительном удалении от линии соприкосновения и в прифронтовой зоне.

Статистика за отдельно взятый день стала частью общей сводки потерь противника с начала специальной военной операции. За все время уничтожено 673 самолёта и 284 вертолёта.

Существенный урон нанесён и беспилотному парку противника. Общее число ликвидированных аппаратов достигло 186 190 единиц. Кроме того, поражены 667 зенитных ракетных комплексов.

Потери в бронетехнике и артиллерии также исчисляются десятками тысяч. В сводке Минобороны значатся 30 239 танков и других боевых бронированных машин, а также 1762 машины реактивных систем залпового огня.

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Артиллерийский парк противника недосчитался 35 842 орудий полевой артиллерии и миномётов. Помимо этого, выведено из строя 67 057 единиц специальной военной автомобильной техники.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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