Очередная «вундервафля»: Украина обещает дроны на 600 километров, но эта «новинка» станет лёгкой мишенью для ПВО

Украинская компания SkyFall создала новый беспилотник-камикадзе, который, как заявляется, способен преодолевать расстояние до 600 километров. Производитель планирует запустить серийный выпуск аппарата в ближайшие месяцы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

По данным издания, беспилотный аппарат получил крыло с размахом около 3,5 метра. При этом заявленная дальность полёта устройства может достигать 600 километров. Представители SkyFall рассказали, что разработка уже проходит испытания в зоне боевых действий. В компании рассчитывают перейти к массовому производству в ближайшие месяцы.

Кроме того, производитель завершает проверку ещё одного аппарата — дрона P1-SUN. Его испытания находятся на финальной стадии.

При этом появление новых моделей беспилотников вряд ли станет решающим фактором в конфликте, так как российская система противовоздушной обороны (ПВО) уже адаптировалась к угрозам такого типа. Опыт последних лет показывает, что российские военные успешно выстраивают эшелонированную систему защиты, объединяющую возможности комплексов «Панцирь-С1», «Тор-М2» и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые эффективно обнаруживают и подавляют малоразмерные цели. Кроме того, заявленные характеристики аппаратов, включая размах крыла 3,5 метра, делают их заметными для радаров, что упрощает идентификацию и перехват таких целей ещё на дальних подступах. Учитывая налаженное промышленное производство средств ПВО и постоянное совершенствование алгоритмов обнаружения, новые украинские дроны столкнутся с теми же барьерами, что и предыдущие поколения БПЛА, эффективность которых существенно снизилась после доработки российских оборонительных рубежей.

Ранее стало известно, что российские БМП-2М с боевым модулем «Бережок» начали применять новые способы ведения огня. Экипажи этих машин отрабатывают поражение целей с закрытых огневых позиций, когда противник не находится в прямой видимости.