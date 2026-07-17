Российские боевые машины БМП-2М осваивают стрельбу по новой схеме

Российские боевые машины пехоты БМП-2М с модулем «Бережок» начали осваивать стрельбу с закрытых позиций по целям, которые не видны напрямую. Подробности передаёт газета «Известия».

Новая тактика позволяет экипажам поражать противника на дистанции в несколько километров, не покидая укрытий и не подставляя технику под вражеские дроны. Сейчас такие приёмы отрабатываются на полигонах совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые корректируют огонь.

Модернизированная БМП-2М получила бронированную башню, оснащённую 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулемётом ПКТМ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровым автоматическим гранатомётом АГ-30М. В состав вооружения также входят два противотанковых ракетных комплекса «Корнет».

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с изданием назвал стрельбу из 30-миллиметровой пушки с закрытых позиций полезной опцией. Он подчеркнул, что БМП-2М способна с большого расстояния серией очередей накрыть и рассеять выдвигающуюся штурмовую группу или боевиков на ротации. Кроме того, таким огнём можно повреждать наземные робототехнические комплексы и транспорт, подвозящий боеприпасы и другие важные грузы.