Российские боевые машины БМП-2М осваивают стрельбу по новой схеме
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Российские боевые машины пехоты БМП-2М с модулем «Бережок» начали осваивать стрельбу с закрытых позиций по целям, которые не видны напрямую. Подробности передаёт газета «Известия».
Новая тактика позволяет экипажам поражать противника на дистанции в несколько километров, не покидая укрытий и не подставляя технику под вражеские дроны. Сейчас такие приёмы отрабатываются на полигонах совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов, которые корректируют огонь.
Модернизированная БМП-2М получила бронированную башню, оснащённую 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулемётом ПКТМ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровым автоматическим гранатомётом АГ-30М. В состав вооружения также входят два противотанковых ракетных комплекса «Корнет».
Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с изданием назвал стрельбу из 30-миллиметровой пушки с закрытых позиций полезной опцией. Он подчеркнул, что БМП-2М способна с большого расстояния серией очередей накрыть и рассеять выдвигающуюся штурмовую группу или боевиков на ротации. Кроме того, таким огнём можно повреждать наземные робототехнические комплексы и транспорт, подвозящий боеприпасы и другие важные грузы.
Ранее российский лазерный комплекс «Перун», созданный для уничтожения любых типов беспилотников, вышел на стадию испытаний. Установка ориентирована на прикрытие стационарных стратегических объектов, включая предприятия ВПК и ТЭК, транспортные узлы и критическую инфраструктуру, в том числе портовые зоны. Ëмкости аккумулятора хватает на 15 минут непрерывного излучения, а дальность поражения цели достигает 5 километров. В режиме боевого дежурства комплекс способен автономно находиться до 5 часов.