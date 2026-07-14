Активное применение наземных роботизированных платформ в украинском конфликте кардинально меняет облик современной войны. К такому выводу пришли обозреватели газеты The New York Times, проанализировав ситуацию на поле боя.

Издание отмечает, что беспилотники в воздухе уже переписали правила ведения войны. Однако переворот, который производят машины на земле, оказался хоть и менее заметным, но не менее глубоким.

По данным журналистов, целые батальоны таких устройств ежемесячно выполняют тысячи задач. Они подвозят снаряжение, доставляют боеприпасы на передовую и вывозят раненых в тыл.

Кроме того, наземные дроны всё чаще задействуются для минирования местности. Особая ставка делается на их способность самостоятельно удерживать позиции.

Таким образом, роботизация сухопутных подразделений набирает обороты. Этот тренд уже оказывает прямое влияние на ход боестолкновений.

Наземные роботизированные платформы действительно перестали быть редкостью в зоне боевого соприкосновения. Правда, зачастую их участь незавидна. Так, недавно расчёты беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка группировки «Днепр» выявили и остановили вражескую контратаку с использованием двух таких машин на Ореховском направлении в Запорожской области. Едва вооружённые пулемётами аппараты двинулись вдоль лесопосадки, в воздух молниеносно поднялись ударные дроны, которые точными попаданиями превратили технику противника в груду обломков, не позволив ей приблизиться к российским рубежам.