Украинский военный без причины расстрелял жителя Краматорска, выжившего после атаки дрона

В Краматорске был убит 48-летний Артём Кубатов, который несколькими месяцами ранее получил тяжёлые ранения во время атаки беспилотника. По словам очевидцев, мужчину расстреляли возле собственного дома. Об этом стало известно «Mash на Донбассе».

Украинский военнослужащий открыл по Кубатову огонь практически в упор, выпустив целую обойму. По словам свидетелей, никаких причин для нападения не было. Они также утверждают, что стрелявший находился в неадекватном состоянии — предположительно, под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Погибшему было 48 лет. Весной он получил ранения в результате удара беспилотника. После той атаки родственники и знакомые собирали деньги на его лечение.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева и его мать в селе Гришино под Красноармейском. Первым тревогу забил сосед, который заметил, что со двора исчез автомобиль спортсмена, а находившаяся во дворе собака была убита. После этого отец боксёра приехал к дому.