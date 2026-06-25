Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 16:42

12 пуль в упор и угрозы: Британский репортёр год молчал о расстреле их машины бойцом «Скалы»

Журналист Sky News рассказал, как боец «Скалы» расстрелял их авто с водителем

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Обложка © Life.ru / ChatGPT

Сотрудник британского телеканала Sky News Азад Сафаров рассказал, как военнослужащий штурмового полка ВСУ «Скала» в упор расстрелял автомобиль с их водителем. Подробности журналист привёл на своей странице в социальной сети.

Инцидент произошёл в марте 2025 года. Две машины прибыли на съёмку недалеко от линии боевого соприкосновения. Одну из них решили оставить в командно-сборном пункте вместе с женщиной-водителем.

По словам Сафарова, с пресс-офицером была достигнута договорённость, что транспорт спрячут, а сотрудницу пустят в укрытие. Однако на деле женщину заставили остаться в салоне, в то время как сам пресс-офицер ушёл в штаб. Около половины двенадцатого ночи к автомобилю подошёл неизвестный и открыл огонь со стороны водительского кресла.

Жизнь женщины спасла лишь броня. На кузове осталось двенадцать следов от пуль. Сразу после этого появился другой военный, который начал собирать гильзы и приказал водителю срочно уезжать, угрожая более тяжкими последствиями.

Следы от пуль на автомобиле. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Azad Safarov

Следы от пуль на автомобиле. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Azad Safarov

Сафаров подтвердил, что съёмки велись именно с 425-м полком «Скала». Он признался, что молчал об этом больше года, надеясь, что произошедшее было единичным случаем. Телеканал, по его словам, также не стал раздувать международный скандал.

ГБР Украины начало проверку после сообщений о насилии и смертях в полку «Скала»
ГБР Украины начало проверку после сообщений о насилии и смертях в полку «Скала»

Напомним, подразделение оказалось в эпицентре грандиозного скандала: украинские СМИ опубликовали материал о полку «Скала», в котором бывшие и действующие военнослужащие рассказали о жёстких мерах для предотвращения побегов. Опрошенные журналистами свыше 30 человек сообщили о постоянном контроле со стороны вооружённой охраны, ограничении передвижения и физическом насилии.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar