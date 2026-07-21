Зидан стал новым главным тренером сборной Франции

Зинедин Зидан подписал долгосрочный контракт с Федерацией футбола Франции и возглавил национальную команду. О деталях сделки рассказал инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, устная договорённость со специалистом существовала ещё с ноября прошлого года. Теперь стороны перевели её в юридическую плоскость.

«Зизу вернулся», — отмечает Романо.

С осени к наставнику проявляли интерес различные клубы, включая «Манчестер Юнайтед». Однако француз твёрдо решил работать именно со сборной.

Пауза в карьере Зидан длилась с 2021 года. До длительной остановки он дважды руководил мадридским «Реалом»: с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы. За эти отрезки «сливочные» взяли 11 трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов. В мае 2021-го рулевой оставил пост, объяснив шаг утратой доверия со стороны руководства.

В сборной Зидан сменил экс-партнера по команде Дидье Дешама. Тот отдал посту 14 лет — с 2012 по 2026 год. ЧМ-2026 французы завершили без медалей. В полуфинале чемпионата мира они уступили Испании (0:2), а в игре за бронзу потерпели поражение от Англии (4:6).