МИД России вызвал посла Молдавии из-за инцидентов с дипломатами в Кишинёве

В МИД России выразили решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию после двух инцидентов с сотрудниками и транспортом российского посольства. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство 21 июля.

Дипломата вызвали в связи с нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Причиной стали события, произошедшие в минувшие выходные.

Первый случай зафиксировали 19 июля в Кишиневе. Полицейские остановили автобус посольства якобы для проверки документов. Без объяснения причин с машины сняли дипломатические регистрационные знаки.

При этом стражи порядка применяли силу и угрожали задержанием. Просьба представительства направить на место сотрудника молдавского МИД для прояснения ситуации осталась без ответа.

Второй инцидент случился в ночь с 20 на 21 июля на погранпереходе «Леушены». Сотрудников дипмиссии, выезжавших для доставки служебного груза в Россию, безосновательно удерживали более четырёх часов.

Послу указали на грубое нарушение положений Венской конвенции. Согласно документу, государство пребывания обязано обеспечивать свободу передвижения дипломатов, разрешать и охранять официальные сношения представительства.

Москва заявила, что оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.