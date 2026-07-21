Долг в 18 млрд евро и рост преступности: Эстонцы паникуют из-за волны банкротств

Глава Службы по делам о неплатёжеспособности Эстонии Сигне Виймсалу заявила, что стремительный рост числа банкротств компаний и частных лиц может создать угрозу внутренней безопасности страны. Об этом говорится в её обращении к премьер-министру Кристену Михалу, выдержки из которого приводит телерадиокомпания ERR.

По словам чиновницы, масштабная неплатёжеспособность способна привести к экономической, социальной и институциональной нестабильности.

«Масштабная неплатёжеспособность может вызвать экономическую, социальную и институциональную нестабильность и представлять угрозу внутренней безопасности Эстонии», — отметила она.

За первые шесть месяцев текущего года кредиторы не получили свыше 50 млн евро из-за банкротства 126 компаний, не владевших имуществом. Для сравнения, за весь 2025 год таких предприятий было 192, а объём невозвращённых средств составил почти 74 млн евро, что на 52% больше, чем годом ранее.

В обращении также говорится, что средний объём невыплаченных кредиторам средств на одну обанкротившуюся компанию без активов достиг около 400 тыс. евро. Три года назад этот показатель не превышал 100 тыс. евро, при этом в большинстве случаев вернуть деньги кредиторам не удаётся.

Кроме того, Виймсалу указала, что в 2025 году Касса по безработице выплатила сотрудникам обанкротившихся предприятий более 1 млн евро компенсаций. При этом действующее законодательство не позволяет взыскать эти средства с руководителей компаний, допустивших серьёзные ошибки в управлении.

По оценке экспертов, скрытая неплатёжеспособность предпринимательского сектора Эстонии может достигать 18 млрд евро. Ведомство предупреждает, что дальнейшее ухудшение ситуации способно привести к росту преступности, усилению социального неравенства, сбоям в работе важных предприятий, нестабильности финансовой системы и снижению доверия к государственным институтам.