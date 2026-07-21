«Враг не должен делить героев»: В Госдуме объяснили значение нового закона о поддержке участников КТО
Госдума приняла закон о расширении соцподдержки участников КТО в приграничье
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о мерах поддержки участников контртеррористической операции (КТО) в трёх приграничных областях. Документ опубликован в думской базе.
Теперь на бойцов, задействованных в Курской, Белгородской и Брянской областях, распространят меры, ранее действовавшие для участников спецоперации на Украине. Среди них — право на кредитные каникулы. В случае гибели военнослужащего его долги по займам полностью спишут. Также закон гарантирует поступление в колледжи и вузы на бюджетные места по специальной квоте.
Помимо учёбы, бойцы получат возможность вступать в жилищно-строительные кооперативы. Им будет доступна бесплатная юридическая помощь. Отдельные нормы касаются детей военных. Если родитель погиб или получил ранение, ребёнка примут в высшее учебное заведение без вступительных испытаний. Закон упрощает и бюрократические процедуры для семей. Речь идёт об ускоренном признании бойцов пропавшими без вести или умершими.
В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на дальнейшее сближение статусов участника СВО и участника отражения вооружённого вторжения на территорию РФ. Проект внесла группа депутатов в феврале этого года.
Комментируя принятие закона, депутат Государственной думы от партии ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил в разговоре с Life.ru, что документ устраняет правовую несправедливость в отношении защитников приграничных регионов.
Жители и защитники Белгородской, Курской и Брянской областей столкнулись с прямой угрозой вторжения. Они рисковали жизнью не в зоне проведения СВО, а на своей родной земле, защищая свои дома, свои семьи и территориальную целостность России. Но до сих пор существовала правовая коллизия: формально они не являлись участниками специальной военной операции, а значит, не имели доступа к тем же социальным гарантиям, кредитным каникулам, внеочередному зачислению детей в детские сады и школы, а также к упрощённой процедуре признания их безвестно отсутствующими или умершими для семей погибших. Законопроект устраняет эту несправедливость.
По словам парламентария, это не просто бюрократический жест, это признание их заслуг и государственная поддержка, которую они заслужили. Враг не должен делить наших героев по географическому признаку, подчеркнул депутат.
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