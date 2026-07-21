«Враг не должен делить героев»: В Госдуме объяснили значение нового закона о поддержке участников КТО

Жители и защитники Белгородской, Курской и Брянской областей столкнулись с прямой угрозой вторжения. Они рисковали жизнью не в зоне проведения СВО, а на своей родной земле, защищая свои дома, свои семьи и территориальную целостность России. Но до сих пор существовала правовая коллизия: формально они не являлись участниками специальной военной операции, а значит, не имели доступа к тем же социальным гарантиям, кредитным каникулам, внеочередному зачислению детей в детские сады и школы, а также к упрощённой процедуре признания их безвестно отсутствующими или умершими для семей погибших. Законопроект устраняет эту несправедливость.