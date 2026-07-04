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3 июля, 23:13

Путин сообщил о значительном расширении полосы безопасности в приграничье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск заявил, что в приграничных с Украиной районах за последние месяцы отмечено заметное расширение полосы безопасности.

«В последние месяцы значительно расширена полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной», — сказал российский лидер.

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Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов представил доклад о ходе спецоперации за июнь. В ходе встречи он доложил, что за прошедший месяц подразделениям объединённой группировки удалось освободить 29 населённых пунктов и взять под контроль 636 квадратных километров территории в зоне проведения СВО. Как подчеркнул Герасимов, войска продолжают выполнять поставленные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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