Команда Трампа случайно спалила его «двойника»

Команда американского президента Дональда Трампа случайно засветила его «двойника». У самолёта Air Force One на заднем плане в кадр случайно попал мужчина, который выглядел идентично лидеру Штатов. Его появление вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях, а известный комик Джон Стюарт не преминул пошутить о существовании «запасного Трампа».

После финала чемпионата мира по футболу во время общения Трампа с журналистами камера случайно зафиксировала мужчину, который издалека был крайне похож на американского лидера. Этот момент сразу стал темой выпуска сатирического шоу Стюарта. Ведущий неоднократно останавливал видео, эмоционально комментируя происходящее.

Фрагмент быстро стал вирусным: пользователи соцсетей начали активно обсуждать его и создавать мемы. Многие сравнивали этот эпизод с многолетними слухами о том, что мировые лидеры якобы используют «двойников» для публичных появлений. Интрига, однако, длилась недолго. Американские пользователи выяснили личность загадочного мужчины: им оказался 84-летний Виктор Кнавс, отец первой леди США Мелании Трамп.

Виктор Кнавс и Дональд Трамп. Фото © CHRIS KLEPONIS/POOL/ЕРА/ТАСС

Слухи о «двойниках» Трампа появляются с завидной регулярностью. И кто знает, может, в США действительно существует запасной президент, пока настоящий Трамп занимается своими делами. Недавно он, к слову, шутил, что хотел бы поменяться местами с Месси и Роналду.