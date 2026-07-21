«Такого не было с 1990 года»: в штаб партии Орбана ворвались силовики и начали захват баз данных

В офисе оппозиционной партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште проходит выемка компьютерной техники. О действиях следователей рассказал официальный представитель политической силы Берталан Хаваши.

По его словам, визит силовиков стал полной неожиданностью. Представители прокуратуры явились без предварительного уведомления в помещение, где расположены серверы объединения.

Целью визита Хаваши назвал намерение захватить всю систему связи и базы данных «ФИДЕС». Он подчеркнул, что подобных шагов в стране не предпринимали со времени краха коммунистического режима в 1990 году.

Действия следователей представитель экс-премьера Виктора Орбана квалифицировал как произвол новых властей. При этом конкретную причину оперативных мероприятий он не уточнил.

Хаваши заверил, что партия не уступит ни политическому, ни правовому давлению. Он пообещал твёрдое противостояние агрессивному авторитаризму партии «Тиса», возглавляемой новым премьер-министром Петером Мадьяром.

После победы на парламентских выборах 12 апреля Мадьяр развернул антикоррупционную кампанию. Расследования начаты в отношении лиц из прежнего правительства и окружения Орбана.

В то же время оппозиция обвиняет нового главу кабинета в попытке разрушить «ФИДЕС» ради устранения политических соперников. Официальных комментариев от прокуратуры по поводу текущего рейда пока не поступало.