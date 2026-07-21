Мадьяр бросил вызов Орбану: Премьер Венгрии позвал экс-премьера на открытую дуэль

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил своему предшественнику Виктору Орбану провести открытые дебаты. С таким вызовом глава правительства выступил перед депутатами парламента.

«Пусть Виктор Орбан найдёт в себе смелость... или вы [депутаты от партии «Фидес»] сможете его убедить принять участие в открытых прямых дебатах», — сказал Мадьяр.

Площадкой для встречи он предложил сделать румынский город Бэиле-Тушнад. Там в конце июля традиционно проходит политический фестиваль, на котором регулярно выступает бывший премьер. Орбан уже анонсировал своё участие в мероприятии. Мадьяр заявил, что также готов приехать, если получит приглашение от организаторов.

Во время предвыборной кампании политики ни разу не встретились лицом к лицу в подобном формате. Теперь глава кабмина предлагает публично обсудить разногласия уже после смены власти.

На выборах 12 апреля партия «Тиса» получила 141 из 199 мест в парламенте. Альянсу «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» достались 52 мандата, ещё шесть — движению «Наша Родина». Победа Мадьяра завершила 16-летнее правление Орбана.

Теперь проведение дискуссии зависит от решения организаторов фестиваля и согласия экс-премьера. Ответа политика на публичный вызов пока не последовало.

Напомним, что 9 июля в Будапеште несколько тысяч человек вышли на митинг против политики Петера Мадьяра. Участники требовали его отставки и выражали поддержку Виктору Орбану на фоне спора вокруг досрочного прекращения полномочий президента Тамаша Шуйока.