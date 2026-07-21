Час в очереди ради полного бака: Немцы рванули в Чехию за дешёвым топливом

Автомобилисты из Германии хлынули на заправки в Чехию, спеша воспользоваться низкими ценами на топливо до того, как в стране перестанет действовать ценовое ограничение. Об этом рассказало издание Bild.

Поводом стал резкий рост цен на бензин и дизель в ФРГ, о котором газета писала 19 июля. Сильнее всего подорожало дизельное топливо — за одну неделю оно прибавило сразу 6,7 цента. Кроме того, с 1 июля в Германии закончилась государственная скидка на топливо, что ещё больше ударило по кошелькам водителей.

По данным издания, немцы массово пересекают границу перед истечением срока действия ценового лимита в Чехии. В приграничном городе Остров очереди на заправках такие, что залить дешёвый дизель удаётся лишь спустя около часа ожидания.

Литр топлива в Чехии обходится в 1,55 евро — это до 80 центов дешевле, чем в ФРГ. Ради такой экономии водители готовы ехать примерно за сотню километров, некоторые добираются даже из Лейпцига, чтобы наполнить бак целиком.

Как отмечает газета, после полуночи, когда чешское ограничение цен перестанет работать, эта разница в стоимости пропадёт.

Напомним, ранее газета Bild писала о резком росте цен на топливо в Германии на фоне обострения конфликта между США и Ираном. За неделю бензин подорожал на 6,7 цента за литр, а заправка полного бака стала сопоставима по расходам с недельным запасом продуктов.