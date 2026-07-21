Гамбит не удался: Почему союзница Мадьяра отказалась от роли президента без власти

Венгерская шахматистка Юдит Полгар отказалась от предложения занять пост президента страны, поскольку не захотела играть роль главы государства, полностью зависимого от лидера партии Tisza Петера Мадьяра. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал политолог-международник Владимир Оленченко.

По словам эксперта, Мадьяр после успеха своей партии на выборах стремится провести масштабную смену представителей власти, однако, как считает Оленченко, переоценил собственные возможности.

«В заявлениях о необходимости президенту уйти в отставку раньше срока много бравады и непонимания ситуации. Надо учитывать, что у Мадьяра практически нет управленческого опыта», — заявил политолог.

Он отметил, что Мадьяр появился на политической сцене относительно недавно — во время выборов в Европарламент. По мнению Оленченко, после избирательной кампании у части сторонников политика возникли большие ожидания, однако теперь от него ждут конкретных решений.

«После выборов была эйфория, ожидание новой жизни, но людей нужно кормить и платить им зарплату. Мадьяр пока в этом себя не проявил, он лишь пытается менять ключевые фигуры», — сказал эксперт.

Оленченко считает, что отказ шахматистки от президентского поста показывает нежелание части политически опытных людей участвовать в сценарии, при котором глава государства становится лишь инструментом другого политика.

При этом политолог подчеркнул, что после победы на выборах любой политик сталкивается с необходимостью искать компромиссы. По его словам, получение большинства партией не означает автоматического получения всей полноты власти одним человеком.

Политический конфликт в Венгрии в последние годы разворачивается вокруг противостояния многолетнего премьера Виктора Орбана и новой оппозиционной силы, связанной с Петером Мадьяром. После появления Tisza на политической сцене Мадьяр стал одним из главных критиков действующей власти, заявляя о необходимости перемен в стране. Однако теперь перед оппозицией стоит главный вызов — перейти от протестной риторики и предвыборных обещаний к реальным управленческим решениям.