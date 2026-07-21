Гамбит не удался: Почему союзница Мадьяра отказалась от роли президента без власти
Политолог Оленченко объяснил отказ шахматистки от поста президента Венгрии
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Венгерская шахматистка Юдит Полгар отказалась от предложения занять пост президента страны, поскольку не захотела играть роль главы государства, полностью зависимого от лидера партии Tisza Петера Мадьяра. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал политолог-международник Владимир Оленченко.
По словам эксперта, Мадьяр после успеха своей партии на выборах стремится провести масштабную смену представителей власти, однако, как считает Оленченко, переоценил собственные возможности.
«В заявлениях о необходимости президенту уйти в отставку раньше срока много бравады и непонимания ситуации. Надо учитывать, что у Мадьяра практически нет управленческого опыта», — заявил политолог.
Он отметил, что Мадьяр появился на политической сцене относительно недавно — во время выборов в Европарламент. По мнению Оленченко, после избирательной кампании у части сторонников политика возникли большие ожидания, однако теперь от него ждут конкретных решений.
«После выборов была эйфория, ожидание новой жизни, но людей нужно кормить и платить им зарплату. Мадьяр пока в этом себя не проявил, он лишь пытается менять ключевые фигуры», — сказал эксперт.
Оленченко считает, что отказ шахматистки от президентского поста показывает нежелание части политически опытных людей участвовать в сценарии, при котором глава государства становится лишь инструментом другого политика.
При этом политолог подчеркнул, что после победы на выборах любой политик сталкивается с необходимостью искать компромиссы. По его словам, получение большинства партией не означает автоматического получения всей полноты власти одним человеком.
Политический конфликт в Венгрии в последние годы разворачивается вокруг противостояния многолетнего премьера Виктора Орбана и новой оппозиционной силы, связанной с Петером Мадьяром. После появления Tisza на политической сцене Мадьяр стал одним из главных критиков действующей власти, заявляя о необходимости перемен в стране. Однако теперь перед оппозицией стоит главный вызов — перейти от протестной риторики и предвыборных обещаний к реальным управленческим решениям.
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