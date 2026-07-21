В Сочи завели дело после сообщений о насилии над малышами в детсаду

В Сочи следственные органы возбудили уголовное дело после сообщений о систематическом применении физического насилия к детям в одном из детских садов. По информации Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, дело открыто по статьям 117 и 156 УК РФ, которые предусматривают наказание за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В рамках расследования в учреждении изъяты записи с камер видеонаблюдения для установления точного числа эпизодов насилия. Следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств происшествия и установления виновных.

Ранее жуткий случай произошёл в Саратовской области. Воспитательница прищемила ребёнку дверью палец и чуть его не оторвала. Мать мальчика утверждает, что воспитатели часто используют запугивание детей, не выполняют свои обязанности и грозят полицией тем, кто отказывается спать днём. По её словам, заведующая при этом неправомерно называла ребёнка «больным», хотя никакой патологии выявлено не было.