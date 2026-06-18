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18 июня, 09:56

Пугали полицией и искалечили: Мать рассказала об ужасах в саратовском детсаду, где её сыну оторвали палец

В Саратовской области воспитатель оторвала ребёнку фалангу дверью и не помогла

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В детском саду Саратовской области воспитатель прищемил ребёнку палец дверью и не оказал первую помощь. Мальчику оторвало фалангу. Подробности происшествия Telegram-каналу «112» сообщила мать пострадавшего.

По словам женщины, сотрудница дошкольного учреждения прижала палец её сына деревянной дверью. После инцидента персонал не предпринял необходимых мер и не сразу вызвал бригаду медиков. Мальчика госпитализировали с открытым переломом третьей фаланги и экстренно прооперировали.

Мать утверждает, что воспитатели не занимаются с детьми и прибегают к запугиванию. Тем, кто отказывается спать днём, угрожают вызовом полиции. Кроме того, со слов родительницы, заведующая назвала ребёнка «больным», хотя семья посещала психолога, и никаких отклонений у малыша выявлено не было.

Следственный комитет организовал проверку. Дело квалифицировано по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В тувинском Кызыле после скандала с уколами уволили воспитателей детсада
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В Челябинске возбудили уголовное дело после публикаций о жестоком обращении с воспитанниками одного из детских садов. По данным СМИ, детей ставили на колени и применяли к ним физическую силу. Инцидент расследуется по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. Дошкольное учреждение расположено в Ленинском районе, родители неоднократно обращались к заведующей, однако реакции не последовало, и персонал продолжил зверствовать.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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