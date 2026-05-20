Ставили на колени и применяли силу: В Челябинске воспитатели детсада попали под следствие
В Челябинске следователи возбудили уголовное дело по факту появления в СМИ информации о жестоком обращении сотрудников одного из детских садов с воспитанниками. По данным публикаций, несовершеннолетних ставили на колени и применяли к ним физическую силу.
«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — сказано в сообщении ведомства.
Речь о детском саде в Ленинском районе. Родители жаловались заведующей, но ничего не менялось — некоторые сотрудники продолжали вести себя неправильно. Сейчас следователи выясняют все детали.
Ранее в Махачкале по факту травмирования стопы двухлетней девочки в детсаду (ребёнок лишился части пальца на ноге, сотрудники не вызвали скорую и не оказали помощь) были возбуждены уголовные дела; всё вскрылось, когда дома часть пальца выпала из колготок. Суд арестовал трёх сотрудниц — двух воспитательниц и няню.
