20 мая, 15:58

Ставили на колени и применяли силу: В Челябинске воспитатели детсада попали под следствие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело по факту появления в СМИ информации о жестоком обращении сотрудников одного из детских садов с воспитанниками. По данным публикаций, несовершеннолетних ставили на колени и применяли к ним физическую силу.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — сказано в сообщении ведомства.

Речь о детском саде в Ленинском районе. Родители жаловались заведующей, но ничего не менялось — некоторые сотрудники продолжали вести себя неправильно. Сейчас следователи выясняют все детали.

«Даже этого ты не можешь»: В Казани мать записала на диктофон издевательства над сыном-аутистом в школе

Ранее в Махачкале по факту травмирования стопы двухлетней девочки в детсаду (ребёнок лишился части пальца на ноге, сотрудники не вызвали скорую и не оказали помощь) были возбуждены уголовные дела; всё вскрылось, когда дома часть пальца выпала из колготок. Суд арестовал трёх сотрудниц — двух воспитательниц и няню.

Анастасия Никонорова
