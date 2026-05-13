Арестованы три сотрудницы детсада в Махачкале, где девочка лишилась пальца ноги

В Махачкале суд арестовал трёх сотрудниц детского сада, в котором двухлетняя девочка лишилась части фаланги на ноге. Об этом рассказали в СК по региону.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих воспитательниц и няни дошкольного учреждения», — сказано в тексте.

Уголовные дела заведены по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) и ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении заведующей.

Ранее в Махачкале были возбуждены уголовные дела по факту травмирования стопы двухлетней девочки в детском саду. Ребёнок вернулся домой из учреждения без части пальца на ноге. Сотрудники сада не вызвали скорую и не оказали пострадавшей вовремя помощь. Всё вскрылось, когда пострадавшая пришла домой: конечность буквально выпала из колготок.