Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 15:55

Арестованы три сотрудницы детсада в Махачкале, где девочка лишилась пальца ноги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

В Махачкале суд арестовал трёх сотрудниц детского сада, в котором двухлетняя девочка лишилась части фаланги на ноге. Об этом рассказали в СК по региону.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих воспитательниц и няни дошкольного учреждения», — сказано в тексте.

Уголовные дела заведены по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет) и ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении заведующей.

В Благовещенске воспитатель «заминировала» детсад, чтобы уйти домой пораньше
В Благовещенске воспитатель «заминировала» детсад, чтобы уйти домой пораньше

Ранее в Махачкале были возбуждены уголовные дела по факту травмирования стопы двухлетней девочки в детском саду. Ребёнок вернулся домой из учреждения без части пальца на ноге. Сотрудники сада не вызвали скорую и не оказали пострадавшей вовремя помощь. Всё вскрылось, когда пострадавшая пришла домой: конечность буквально выпала из колготок.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar