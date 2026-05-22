В тувинском Кызыле после скандала с уколами уволили воспитателей детсада
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana
Мэрия Кызыла приняла меры в отношении сотрудников детского сада № 15 «Страна детства» после получения жалоб от родителей. По результатам служебной проверки, воспитатель и помощник воспитателя были уволены.
«На основании выводов служебной проверки воспитатель и помощник воспитателя уволены; руководителю детского сада указано на усиление контроля за соблюдением профессиональной этики», — говорится в сообщении.
Руководителю дошкольного учреждения поручено усилить надзор за соблюдением профессиональных стандартов. Полиция также расследует несколько заявлений от родителей, обнаруживших следы уколов у своих четырёхлетних детей.
Ранее сообщалось, что воспитатели детского сада №15 в Кызыле ставили уколы детям, которые медленно ели или много бесились. На шприцах каких-либо веществ выявлено не было — при уколах ничего не вводилось. СК и прокуратура проводят проверку.
