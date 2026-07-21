Михаил Ефремов исполнит первую после тюрьмы роль в фильме

Актёр Михаил Ефремов исполнит главную роль в новом фильме «Отец. Ещё отец», что станет его первой работой в кино после выхода из колонии в 2025 году. Картина была представлена во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры с онлайн-трансляцией на сайте компании.

Режиссёром проекта стал Александр Баршак. События фильма развернутся в Ельце, а вместе с Ефремовым в главных ролях сыграют Данила Козловский, Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет фильма составляет 130 миллионов рублей.

Сюжет рассказывает о московском учителе, которому предстоит поставить провальный спектакль в местном театре, чтобы закрыть учреждение и решить финансовые проблемы с ипотекой. Неожиданным поворотом становится назначение его родного отца руководителем театра — с которым главный герой никогда не общался. Фильм сочетает элементы семейной драмы и комедии. Пока неизвестно, будет ли съёмка проходить в самом Ельце или город лишь упомянут на экране.

Зимой 2026 года Ефремов впервые после освобождения условно-досрочно вышел на сцену на предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. В постановке вместе с актёром играла Анна Михалкова, их герои — бывшие супруги, случайно встречающиеся спустя годы после развода. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля».

Ефремов освободился 24 марта 2025 года, отбыв часть срока в колонии Белгородской области. Он был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы в июне 2020 года, когда его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в котором находился водитель Сергей Захаров, погибший от полученных травм.