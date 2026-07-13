Ефремов переехал в съёмную двушку к актрисе Дарье Белоусовой за 250 тыс. в месяц

Актёр Михаил Ефремов окончательно покинул семейное гнездо и теперь живёт в съёмной квартире вместе с давней возлюбленной, актрисой Дарьей Белоусовой. Об этом пишет SHOT.

После развода артист переписал свою шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке стоимостью 200 млн рублей на бывшую жену Софью Кругликову и детей. Сам он арендует с Белоусовой двушку площадью 54 кв. м на Садовом кольце — месячная плата за жильё составляет примерно 250 тысяч рублей.

Белоусова сняла эту квартиру ещё в конце 2024 года, задолго до выхода Михаила из колонии, однако именно он помог оплатить дорогостоящее жильё своей возлюбленной.

В собственности Ефремова остались только двушка на Никитском бульваре, полученная в наследство от матери, и доля в четырёхкомнатной квартире на Тверской. Свою трёшку на Олимпийском проспекте актёр подарил семье Громовых, ухаживавшей за его дядей.

О романе 42-летней Белоусовой и 62-летнего Ефремова стало известно в прошлом году. Актриса приезжала к нему в белгородскую колонию на длительные свидания. В спецблоке с душем и кроватью пара провела вместе трое суток и даже оставила парный автограф для одного из сокамерников Ефремова.

Ранее СМИ писали, что Михаил Ефремов после УДО был вынужден скитаться по съёмным квартирам, поскольку у него возникли финансовые трудности из-за отсутствия работы в киноиндустрии. Утверждалось, что переезжать к возлюбленной оне не желает, поскольку привык брать ответственность на себя.