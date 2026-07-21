В районе Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В Нижнетавдинском районе Тюменской области объявлен режим повышенной готовности из-за подъёма уровня реки Тавда. О ситуации проинформировал инфоцентр правительства региона.

Уровень воды на территории муниципального округа достиг отметки «неблагоприятное явление». В связи с этим местная комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила усиленный формат работы.

Директор областного департамента гражданской защиты Андрей Горин пояснил, что при достижении следующего порога — «опасное явление» — в муниципалитете введут режим ЧС. Пока такой необходимости нет.

В населённых пунктах уже идут подворовые обходы. Специалисты инспектируют пункты временного размещения и состояние материальных резервов. В планах — укрепление защитных сооружений.

Горин подчеркнул, что обстановка отслеживается. Все службы находятся в высокой степени готовности.

Аналогичные профилактические действия развернуты и в других паводкоопасных районах области. Региональные меры реагирования пока не требуются.