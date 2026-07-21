Порт Одессы в огне: Армия России обрушила новые удары на объекты логистики ВСУ
Минобороны: Армия России 21 июля нанесла удар по объектам ВСУ в порту Одессы
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Армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ разгрузки и хранения грузов военного назначения. Об этом 21 июля сообщило Минобороны РФ.
«В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре Украины на Чёрном море. По данным Минобороны РФ, целью атак становятся объекты в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые используются для приёма, хранения и перевалки военных грузов, горюче-смазочных материалов, а также производства и сборки беспилотников. Российская сторона также заявляла о поражении судов, перевозивших военные грузы для ВСУ.
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