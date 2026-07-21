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21 июля, 14:58

Порт Одессы в огне: Армия России обрушила новые удары на объекты логистики ВСУ

Минобороны: Армия России 21 июля нанесла удар по объектам ВСУ в порту Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ разгрузки и хранения грузов военного назначения. Об этом 21 июля сообщило Минобороны РФ.

«В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — говорится в сообщении.

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Напомним, российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре Украины на Чёрном море. По данным Минобороны РФ, целью атак становятся объекты в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые используются для приёма, хранения и перевалки военных грузов, горюче-смазочных материалов, а также производства и сборки беспилотников. Российская сторона также заявляла о поражении судов, перевозивших военные грузы для ВСУ.

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Никита Никонов
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