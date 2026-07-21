Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 123 украинских БПЛА над регионами России за день 21 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники сбивали на территориями Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Тульской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Москва последовательно подчёркивает: удары дронов по гражданским объектам — это откровенная провокация. Это типичный стиль Киева, пытающегося во что бы то ни стало скрыть провалы на линии боевого соприкосновения. Российские средства ПВО успешно купируют подобные угрозы, тогда как в рамках специальной военной операции точечно поражаются цеха по производству и места дислокации беспилотников противника.