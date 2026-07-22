Один неловкий поворот: Россиянам рассказали, как обычный гамак может довести до больницы

22 июля отмечается Всемирный день гамака, который, вопреки расхожему мнению, является источником повышенной травмоопасности. Врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова в беседе с Life.ru перечислила пять самых распространённых механизмов получения травм при отдыхе в гамаке. По её словам, каждое лето специалисты сталкиваются с пациентами, которые получают переломы и вывихи именно из-за неаккуратного обращения с этим, казалось бы, безобидным предметом.

Чаще всего причина — потеря равновесия, неудачная попытка сесть или встать, а иногда и обычная невнимательность. Падение на вытянутую руку — это один из самых частых механизмов травмы, который встречается в практике травматолога. Потеряв равновесие, человек инстинктивно выставляет руки вперёд, чтобы защитить голову и лицо. В результате можно получить перелом лучевой кости в типичном месте, вывих или повреждение связок. Также случаются повреждения костей запястья, чаще других случается перелом ладьевидной кости или вывих полулунной. Особенно уязвимы при падении дети и пожилые люди.

Гамак постоянно находится в движении. Когда человек пытается встать, стопа уже касается земли, а корпус продолжает движение. Из-за этого можно подвернуть голеностоп или неудачно повернуть колено. Чаще всего возникают растяжения связок голеностопного сустава, реже — повреждения структур коленного сустава, включая мениски и связочный аппарат. После падения стоит обратить внимание на появление выраженной боли, отёка и гематомы. При наличии вышеописанных симптомов лучше обратиться к врачу.

Если гамак переворачивается назад, человек падает на ягодицы. В большинстве случаев всё ограничивается ушибом мягких тканей. Однако иногда возникают переломы копчика. Подобные падения чреваты возникновением кокцигодинии — хронической локальной боли в хвостовой зоне, иногда с распространением в крестец или таз.

Если гамак закреплён рядом с деревом, металлической стойкой или другой жёсткой конструкцией, при сильном раскачивании возрастает риск удара головой. Кроме того, при падении можно удариться затылком или лбом о землю. Хотя чаще всего такие травмы оказываются лёгкими, при потере сознания, выраженной головной боли, многократной рвоте или появлении сонливости необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Многие любят засыпать в гамаке. Однако во сне человек непроизвольно меняет положение тела. Если гамак неглубокий, сильно раскачивается или закреплён слишком высоко, существует риск выпасть и получить те же травмы, что и при обычном падении: ушибы, переломы или повреждения связок.

Есть ещё один малоизвестный момент. Сам по себе гамак не «портит» позвоночник и не вызывает остеохондроз. Однако длительное пребывание в положении с выраженным провисанием, особенно без достаточной поддержки поясницы и шеи, может стать причиной обострения уже существующей боли. Особенно это касается людей с так называемой хронической «неспецифической болью в спине». Продолжительное нахождение в неудобной позе приводит к перегрузке мышц и может спровоцировать появление или усиление миофасциального болевого синдрома. Карина Семёнова Врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации

Эксперт советует перед использованием всегда проверять надёжность креплений и целостность гамака. Не раскачивайтесь слишком сильно, особенно если рядом находятся деревья, опоры или другие твёрдые конструкции. По возможности не рекомендуется спать в гамаке, особенно если он подвешен высоко или имеет неглубокую форму. Не спрыгивайте с гамака — сначала остановите его, а затем аккуратно поставьте обе ноги на землю.

«Маленьким детям лучше пользоваться гамаком только под присмотром взрослых. Пожилым людям стоит выбирать более устойчивые и безопасные варианты для отдыха, например садовые лежаки или шезлонги», — заключила специалист.

Ранее Семёнова рассказывала Life.ru, что сильную боль в спине при отсутствии серьёзных изменений на МРТ может вызывать миофасциальный болевой синдром. При МФБС источник боли находится в одном месте, а ощущается она совершенно в другом. Именно поэтому человеку может казаться, что у него болит позвоночник, тазобедренный сустав или даже внутренние органы, хотя истинная причина скрывается в мышцах. Иногда интенсивность такой боли достигает 7–8 баллов из 10, серьёзно ограничивая привычную активность человека.