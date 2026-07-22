США завершили одиннадцатую волну ударов по Ирану

Военным командованием Соединённых Штатов объявлено о завершении нанесения очередной серии авиационных ударов по объектам на территории Исламской Республики Иран.

«Силы СЕНТКОМ завершили нанесение ударов по Ирану одиннадцатую ночь подряд. Целями Центрального командования были иранские оперативные центры, средства ВМС, авиационные ангары, места хранения дронов и военная логистическая инфраструктура», — говорится в публикации.

Ранее Иран объявил, что интересы США и их союзников в регионе станут целями при ударах по иранским ядерным объектам. Иранские военные расценят возможную атаку США как расширение конфликта. В таком случае Тегеран намерен нанести ответные удары по американским и союзным объектам в регионе.