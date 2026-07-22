В России проведут летнюю перепись «чирик-чириков»

В период с 8 по 16 августа текущего года на территории Российской Федерации состоится Всероссийская летняя перепись воробьёв. Информация об этом была опубликована РИА «Новости» со ссылкой на члена Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анну Мостовую.

«Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо», — поделилась эксперт.

Мостовая пояснила, что к началу августа воробьи обычно выводят потомство дважды за сезон и начинают кочевать семейными группами. В летний период орнитологи уделяют особое внимание интересным наблюдениям — поиску особей с аберрантными окрасами и гибридов. С увеличением общей численности птиц шансы встретить таких воробьёв возрастают в разы.

Дополнительной задачей станет определение степени проникновения полевых воробьёв в городскую среду для целей гнездования. В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к миграции этих птиц с городских окраин в центральные районы.

Ранее с 7 по 15 февраля в стране организовали добрую акцию — ежегодную Всероссийскую перепись, в ходе которой волонтёры и учёные наблюдают за домовыми и полевыми воробьями. В бескрайних просторах России обитает целая армия маленьких соседей — около 45 миллионов воробьёв. Если в европейской части страны статистика довольно прозрачна — там насчитывается примерно по 20 миллионов представителей каждого вида, — то с азиатской частью всё немного сложнее. Опираясь на метод экстраполяции, можно осторожно предположить, что за Уралом проживает ещё по 2 - 3 миллиона особей каждого из этих видов.