На дне Атлантического океана нашли самолёт, крушение которого унесло 52 жизни

Обломки пассажирского самолёта Douglas DC-4, затонувшего 74 года назад, нашли у берегов Пуэрто-Рико. Лайнер лежит на дне Атлантического океана на глубине около 600 метров, сообщила компания Warner Bros. Discovery.

Исследователи обнаружили самолёт 2 июня с помощью гидролокатора высокого разрешения. При крушении корпус лайнера разломился на две части.

Катастрофа произошла 11 апреля 1952 года. Самолёт авиакомпании Pan American вылетел из Сан-Хуана в Нью-Йорк. Вскоре после взлёта у него отказал один двигатель, а затем возникли проблемы со вторым.

Экипаж посадил DC-4 на воду, однако через несколько минут самолёт затонул. Береговая охрана и Военно-воздушные силы США спасли 12 пассажиров, трёх пилотов и двух бортпроводников. В результате крушения погибли 52 человека.

Ранее Малайзия на год продлила соглашение с компанией Ocean Infinity о поисках рейса MH370. Специалисты продолжат обследование участка дна Индийского океана площадью 7,4 тыс. кв. км. Условия контракта сохраняют принцип «нет находки — нет оплаты». В случае обнаружения обломков компания получит 70 млн долларов. Самолёт Malaysia Airlines пропал в марте 2014 года через 40 минут после взлёта. После последнего сообщения пилота лайнер изменил курс и исчез с радаров. Поиски на площади около 140 тыс. кв. км не дали результатов, а власти Малайзии признали всех находившихся на борту погибшими. Единственным россиянином на рейсе был житель Иркутска Николай Бродский, семья которого получила компенсацию около 175 тыс. долларов.