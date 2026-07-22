Австралия, Новая Зеландия и Канада за закрытыми дверями раздражённо высказываются о России, «блуждая в идеологических потёмках». Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в интервью ТАСС.

«Есть и те, кто в кулуарах изливает желчь и беснуется, — Австралия, Новая Зеландия и Канада, блуждающие в идеологических потёмках», — отметил он.

По словам дипломата, подобное поведение никак не мешает работе Москвы. Он напомнил, что в этом году Россию впервые посетил исполнительный директор секретариата форума Педроса.

Бердыев добавил, что в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге вместе с гостем, а также с представителями КНР и Вьетнама прошла специальная сессия. На ней обсудили планы России провести вахту в АТЭС. По словам посла, отклик снова был положительным, и Москва намерена активно добиваться утверждения своей заявки.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на ноябрьском саммите АТЭС возглавит президент Владимир Путин. Мероприятие пройдёт в китайском Шэньчжэне 18–19 числа. По словам Бердыева, принимающая сторона сделала ставку на открытость, инновации и сотрудничество.