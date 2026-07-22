Шоумен Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе

Актёр и телеведущий Михаил Галустян в конце июня тайно заключил брак с визажисткой Лилией Киосе, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в окружении комика. Девушка сменила фамилию и теперь носит фамилию мужа.

Пара познакомилась три года назад в Китае на съёмках реалити-шоу «Сокровища императора», где Киосе работала визажисткой. По словам близких, шоумен сразу влюбился. В июне на премьере фильма с участием Галустяна на безымянном пальце девушки заметили кольцо с бриллиантом стоимостью от 3 до 5 млн рублей, а недавно пара вместе навещала в больнице Ольгу Бузову.

Для Галустяна это второй брак — в апреле прошлого года он объявил о разводе с Викторией Штефанец, с которой прожил 18 лет и воспитал двух дочерей (15 и 14 лет). Бывшая жена заявила, что не держит зла и желает ему счастья. У Лилии это тоже второй брак — ранее она была замужем за артистом мюзикла «Шахматы» Андреем Фёдоровым. Источник сообщил, что пара счастлива и планирует общих детей.

Ранее Михаил Галустян официально появился с новой возлюбленной Лилией Киосе на премьере фильма «Королек моей любви», где он сыграл главную роль. Пара общалась с журналистами, хотя ранее они уже были замечены на дне рождения Харламова, но не позировали вместе. Об их романе стало известно в феврале. Галустян свободно обсуждал съёмки в присутствии спутницы.