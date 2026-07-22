Абсцесс сердца и микроинфаркты мозга: Стафилокок чуть не убил 20-летнюю россиянку в Сингапуре

20-летняя жительница Приморья попала в реанимацию в Сингапуре после тяжелых осложнений, вызванных стафилококковой инфекцией. Об этом сообщает SHOT.

В начале июля у студентки, завершавшей обучение в Сингапуре, резко поднялась температура до 40 градусов, появились озноб, рвота и сильная слабость. Первоначально врачи предположили обычную инфекцию и назначили симптоматическое лечение, однако состояние пациентки быстро ухудшилось, после чего ее госпитализировали.

В больнице у россиянки диагностировали инфекционный эндокардит — воспаление клапанов сердца, вызванное золотистым стафилококком. По данным медиков, инфекция распространилась за пределы клапана и привела к образованию абсцесса. Кроме того, обследование выявило множественные микроинфаркты головного мозга.

Во время лечения сердце девушки несколько раз останавливалось, однако врачам удалось восстановить его работу. Сейчас пациентка находится в сознании.

По предварительной версии специалистов, инфекция могла попасть в кровоток через микротрещины на коже, возникшие из-за легкой формы экземы. В настоящее время девушке требуется сложная операция на сердце стоимостью около 10 млн рублей. Родные объявили сбор средств на лечение.

Золотистый стафилококк широко распространен и часто присутствует на коже и слизистых без каких-либо симптомов. Однако в редких случаях попадание бактерии в кровь может привести к тяжелым осложнениям, включая заражение крови, инфекционный эндокардит и поражение внутренних органов. При этом до 30% людей могут быть носителями золотистого стафилококка, однако присутствие бактерии ещё не означает развитие болезни. Всё потому, что стресс, нехватка сна, перегрузки и жара ослабляют защитные силы организма, и в таких условиях достаточно пореза, ссадины, микротрещины или расчёсанного укуса, чтобы появилось воспаление.