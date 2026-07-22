Рыбный ценник вышел из берегов: Треска за два года подорожала почти на 70%

Треска в российских магазинах заметно выросла в цене и обогнала по стоимости другие популярные виды рыбы. Одной из причин подорожания стало сокращение объёмов вылова и уменьшение доступных квот. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию NTech

Средняя розничная цена трески по итогам 2025 года достигла 1116 рублей за килограмм. По сравнению с 2023 годом продукт стал дороже на 69%. В первые три месяца 2026 года рост продолжился: стоимость этой рыбы увеличилась ещё на 44% в годовом выражении и достигла 1398 рублей за килограмм.

Другие виды рыбы подорожали заметно меньше. Цена минтая за тот же период выросла на 12% — до 357 рублей за килограмм, скумбрии — на 21%, до 403 рублей, камбалы — на 16%, до 408 рублей, а путассу — на 11%, до 139 рублей. Основным фактором изменения цен стало снижение предложения на рынке. С начала года объём добычи трески сократился почти на 11% и к 19 июля составил 173,5 тысячи тонн.

Для сравнения, вылов минтая за аналогичный период уменьшился только на 2,7% — до 1,32 млн тонн. Рост стоимости заметили и в оптовом сегменте. Тихоокеанская треска на Дальнем Востоке прибавила в цене 38,3% и достигла 560 рублей за килограмм, а атлантическая в северо-западных регионах выросла на 34,7% — до 660 рублей. Оптовые цены на минтай также увеличились: в зависимости от региона рост составил от 28,6% до 32,9%, а стоимость килограмма достигла 190–225 рублей.

Ранее в Госдуме предложили зафиксировать стоимость ряда социально значимых продуктов с помощью государственных субсидий. Торговым сетям можно компенсировать часть затрат, чтобы они продавали отдельные товары по сниженной и стабильной цене.