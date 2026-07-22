Британия выпускает тысячи заключённых раньше срока, среди них насильники и педофилы

Власти Великобритании решили сократить сроки заключения для части осуждённых из-за переполненности тюрем. В результате около 2,5 тысячи человек могут выйти на свободу раньше запланированного срока. Об этом сообщило издание Daily Star.

Нововведение позволит некоторым заключённым покинуть места лишения свободы после отбытия половины назначенного срока вместо прежнего требования в две трети. Ожидается, что первые освобождения в рамках программы начнутся уже в сентябре. При этом среди тех, кто может выйти раньше времени, окажутся осуждённые за тяжкие преступления, включая насильственные преступления.

Министерство юстиции Великобритании заранее уведомило пострадавших. В общей сложности ведомство направило около девяти тысяч писем людям, которые могут столкнуться с возвращением преступников на свободу. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм пытается добиться исключений для наиболее опасных категорий осуждённых, в том числе для насильников и лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.

В британском Минюсте заявили, что преступники, которых суд признал наиболее опасными, не смогут попасть под действие механизма досрочного освобождения. Параллельно правительство страны готовит масштабное расширение тюремной системы. Власти планируют создать 14 тысяч новых мест к 2031 году — это станет крупнейшей программой строительства новых тюрем со времён правления королевы Виктории.

Ранее в июне власти Великобритании начали предупреждать участников судебных процессов о возможном досрочном освобождении осуждённых по их делам. Уведомления получили более семи тысяч потерпевших и других лиц, связанных с рассмотрением уголовных дел. Причиной такого решения стала нехватка мест в британских исправительных учреждениях.