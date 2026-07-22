Поставщик моделей для Эпштейна найден мёртвым в своём доме

Во Франции найден мёртвым Даниэль Сиад, бывший модельный агент и фотограф, чьё имя связывали с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Тело 69-летнего мужчины обнаружили в его собственном доме. Погибшего неоднократно подозревали в поиске девушек для миллиардера, пишет BFM.

Сиад, имевший шведское гражданство, построил карьеру в индустрии моды как успешный «скаут». По данным следствия, его сотрудничество с Эпштейном продолжалось с конца 2000-х до 2017 года. Агент сам признавался, что организовывал встречи финансиста с моделями, однако настаивал на исключительно деловом характере контактов и отрицал осведомлённость о частной жизни своего заказчика.

В последние годы мужчина стал фигурантом громких обвинений. Пять женщин заявили, что подверглись изнасилованию или сексуальному насилию со стороны фотографа. Среди них была шведская модель Эбба Карлссон, которая публично рассказала о нападении в Каннах в 1990 году, утверждая, что злоумышленник угрожал ей смертью.

Сам Сиад категорически отвергал все выдвинутые против него претензии. В недавнем интервью он заявлял, что готов сотрудничать с правосудием и настаивал на своей невиновности. Несмотря на статус подозреваемого, его ни разу не вызывали в суд для дачи показаний по этим эпизодам.

Теперь обстоятельства гибели предстоит выяснить полиции. Смерть ключевого свидетеля вызывает множество вопросов, так как он мог пролить свет на преступную сеть, созданную покойным миллиардером. Экспертиза должна установить, была ли кончина криминальной или стала следствием естественных причин.

Ранее прокурор Парижа Лор Бекко заявила о новых эпизодах преступной деятельности Джеффри Эпштейна, выявленных после возобновления расследования во Франции: более 20 человек выступили с заявлениями, а также выявлены ещё десять пострадавших. Сейчас прокуратура опрашивает свидетелей и готовится к допросам подозреваемых.