«План отчаяния»: Жертва Эпштейна хотела подхватить ЗППП, чтобы заразить своего мучителя

Женщина, назвавшаяся бывшей помощницей американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала о пережитом насилии. По информации TMZ, Роза Жиль познакомилась со скандальным бизнесменом после неудачных попыток построить карьеру модели.

На собеседовании претендентку попросили сделать потенциальному работодателю массаж ног и обнажить грудь. После этого, по её словам, финансист начал к ней приставать. Жиль заметила на ноге Эпштейна электронный браслет. В тот момент в отношении него уже велось разбирательство по делу о принуждении к проституции.

Женщина утверждает, что домогательства продолжались в течение нескольких лет. Сначала это происходило в резиденции бизнесмена во Флориде, а затем — в Нью-Йорке. Роза также призналась, что в какой-то момент находилась в отчаянии и пыталась заразиться венерическим заболеванием. Таким способом она якобы рассчитывала передать инфекцию своему обидчику и избавиться от него.

Эпштейн умер в американской тюрьме в 2019 году, не дождавшись суда по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Его дело продолжает пополняться новыми свидетельствами и материалами.

Ранее предполагаемая жертва Эпштейна, выступившая с обвинениями и в адрес Дональда Трампа, заявила, что опасается мести со стороны влиятельных людей. Женщина утверждает, что вынуждена жить в постоянном страхе за собственную безопасность.