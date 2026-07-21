«План отчаяния»: Жертва Эпштейна хотела подхватить ЗППП, чтобы заразить своего мучителя
TMZ: Экс-помощница Эпштейна хотела заразиться ЗППП, чтобы избавиться от него
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Женщина, назвавшаяся бывшей помощницей американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала о пережитом насилии. По информации TMZ, Роза Жиль познакомилась со скандальным бизнесменом после неудачных попыток построить карьеру модели.
На собеседовании претендентку попросили сделать потенциальному работодателю массаж ног и обнажить грудь. После этого, по её словам, финансист начал к ней приставать. Жиль заметила на ноге Эпштейна электронный браслет. В тот момент в отношении него уже велось разбирательство по делу о принуждении к проституции.
Женщина утверждает, что домогательства продолжались в течение нескольких лет. Сначала это происходило в резиденции бизнесмена во Флориде, а затем — в Нью-Йорке. Роза также призналась, что в какой-то момент находилась в отчаянии и пыталась заразиться венерическим заболеванием. Таким способом она якобы рассчитывала передать инфекцию своему обидчику и избавиться от него.
Эпштейн умер в американской тюрьме в 2019 году, не дождавшись суда по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Его дело продолжает пополняться новыми свидетельствами и материалами.
Ранее предполагаемая жертва Эпштейна, выступившая с обвинениями и в адрес Дональда Трампа, заявила, что опасается мести со стороны влиятельных людей. Женщина утверждает, что вынуждена жить в постоянном страхе за собственную безопасность.
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