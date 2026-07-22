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22 июля, 09:22

«Киев потряхивает»: Песков высказался о назначении Драпатого главкомом ВСУ

Песков после назначения Драпатого заявил, что Киев потряхивает изнутри

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующего Вооружёнными силами Украины после увольнения Александра Сырского. По словам представителя Кремля, кадровые перестановки свидетельствуют о внутренней нестабильности украинской власти.

«А все эти перетурбации — киевский режим потряхивает изнутри, это понятно. Это видно невооружённым глазом», — сказал Песков на брифинге.

В Кремле не ждут перемен на фронте после назначения Драпатого
В Кремле не ждут перемен на фронте после назначения Драпатого

Напомним, накануне Зеленский официально объявил о назначении генерал-майора Михаила Драпатого новым Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины вместо Александра Сырского. Это кадровое решение было принято на фоне протестов и отставки министра обороны Михаила Фёдорова. Драпатому 43 года, ранее он командовал объединёнными силами ВСУ.

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Александр Юнашев
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