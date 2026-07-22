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22 июля, 10:24

Заводчанин одним ударом убил коллегу по дороге с поминок под Нижним Новгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

В Ждановском Нижегородской области мужчину приговорили к году колонии-поселения из-за гибели коллеги, с которым у него произошёл конфликт по дороге с поминок. Об этом сообщает Ni Mash.

Как установили в суде, несколько работников предприятия поехали на кладбище, чтобы почтить память умершего сослуживца. После возвращения группа остановилась в придорожном кафе, где заводчанин по имени Александр случайно надел чужую куртку.

Позже он обнаружил в кармане документы владельца одежды и сразу вернул вещь. Однако знакомый обвинил его в попытке присвоить чужое имущество.

Ссора продолжилась уже в автобусе. Во время выхода из транспорта Александр ударил коллегу. Тот упал и получил тяжёлую травму головы. От полученных повреждений мужчина скончался.

Суд признал Александра виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

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Дарья Денисова
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