Лавров заявил об отсутствии предложений по возобновлению зерновой сделки

Черноморская зерновая инициатива — соглашение, заключённое в июле 2022 года в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции между Россией и Украиной по отдельности. Сделка позволила разблокировать экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений из трёх ключевых портов (Одесса, Черноморск, Южный) по безопасному морскому коридору, что было критически важно для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Параллельно был подписан Меморандум Россия—ООН о снятии барьеров на пути российского сельхозэкспорта, включая переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разблокировку зарубежных активов. 17 июля 2023 года РФ окончательно вышла из сделки из-за несоблюдения условий в отношении российского экспорта.