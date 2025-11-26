Зерновая сделка больше не в силе, и её время, похоже, закончилось навсегда. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Зерновая сделка, время её, видимо, всё-таки скорее ушло», — отметил он.

Дипломат выразил недоумение по поводу того, что Евросоюз, несмотря на декларируемое понимание важности продовольственной безопасности, активно саботировал выполнение достигнутых договорённостей. Заместитель главы МИД прямо обвинил ЕС в том, что его «квазигуманитарная» риторика на практике привела к блокированию поставок российского продовольствия по справедливым ценам в страны, остро в них нуждающиеся.

Рябков резюмировал, что в очередной раз геополитические игры оказались приоритетнее жизненно важных потребностей населения. Российская Федерация, по словам дипломата, осуждает этот деструктивный курс, который демонстрирует нежелание европейских политиков извлекать уроки из истории. В то же время, Москва подтвердила свою готовность к дальнейшему взаимодействию с теми государствами, которые демонстрируют здравый смысл и конструктивный настрой, и в этом контексте Рябков особо выделил Турцию как пример такого партнёра.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг информацию о возможном отказе Еревана от закупок российского зерна. Поводом для комментариев стало заявление Службы внешней разведки РФ. В нём сообщалось о предполагаемых намерениях Армении переориентировать часть зерновых закупок с российских поставщиков на украинских.