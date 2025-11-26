«Надёжный поставщик»: В Турции заявили, что не намерены отказываться от российского газа

«Мы приобретаем газ у России с 80-х годов XX века, Москва всегда была и остается надёжным поставщиком газа. Российские поставки удовлетворяют порядка 40-50% потребностей Турции. Никаких поводов для беспокойства нет, мы продолжаем закупки газа у РФ», — сказал Байрактар в интервью телеканалу Lider Haber.