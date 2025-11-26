«Надёжный поставщик»: В Турции заявили, что не намерены отказываться от российского газа
В Турции заявили, что не намерены отказываться от закупок российского газа
Обложка © Telegram / Газпром
Турция планирует и дальше импортировать газ из России. Министр энергетики Альпарслан Байрактар подчеркнул, что Москва зарекомендовала себя как стабильный поставщик на протяжении многих лет, и в настоящее время нет причин для пересмотра существующих договорённостей.
«Мы приобретаем газ у России с 80-х годов XX века, Москва всегда была и остается надёжным поставщиком газа. Российские поставки удовлетворяют порядка 40-50% потребностей Турции. Никаких поводов для беспокойства нет, мы продолжаем закупки газа у РФ», — сказал Байрактар в интервью телеканалу Lider Haber.
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Турция может отказаться от покупки российской нефти. Он также заявил, что для Анкары было бы выгоднее не закупать энергоресурсы у Москвы. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона уважает позицию Турции и уверена, что страна будет действовать, исходя из своих национальных интересов.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.