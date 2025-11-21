Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 02:25

Япония продолжит закупать газ из России через проект «Сахалин-2»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LETOPISEC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LETOPISEC

Япония намерена продолжать покупать российский газ в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на японское посольство в России.

В посольстве подчеркнули, что обеспечение регулярного поступления топлива остаётся приоритетом для энергетической безопасности страны. Кроме того отмечается, что решения японского правительства в отношении России формируются самостоятельно и ориентированы на национальные интересы.

FT: США пытаются вытеснить российский газ из Европы «до последней молекулы»
FT: США пытаются вытеснить российский газ из Европы «до последней молекулы»

Ранее посольство РФ в Лондоне распространило информацию, что Великобритания планирует полностью прекратить закупки российского урана к 2028 году, пересмотрев первоначальные сроки отказа в рамках «сделки технологического процветания» с США. Поставки будут осуществляться не напрямую из Америки, а через закупки топлива российского происхождения у французской энергетической компании EDF.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar