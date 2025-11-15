Американские дипломаты и государственные служащие активно разъезжали по европейским столицам, проводя жёсткую кампанию по замене российских энергоносителей на свои. Как сообщает газета Financial Times, официальная цель этих визитов заключалась в том, чтобы уничтожить российский газ на европейском рынке «до последней молекулы» и расчистить путь для американских поставок.

«Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению «всех до последней молекулы» российского газа на континенте», — говорится в материале.

Издание приводит конкретный пример такого давления, рассказав о сорванной сделке по покупке активов компании Gunvor. В тот самый период, когда международный трейдер пытался приобрести зарубежные активы «Лукойла», американские чиновники начали свои активные действия. Для Gunvor ситуация осложнялась ещё и тем, что СМИ пристально следили за её прошлыми деловыми связями с Москвой, создавая дополнительное негативное давление.

Действия Вашингтона создали настолько серьёзные препятствия, что в конечном счёте компания Gunvor была вынуждена полностью отказаться от своих планов по приобретению этих активов.