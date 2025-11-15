Россия и США
15 ноября, 07:36

FT: США пытаются вытеснить российский газ из Европы «до последней молекулы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Американские дипломаты и государственные служащие активно разъезжали по европейским столицам, проводя жёсткую кампанию по замене российских энергоносителей на свои. Как сообщает газета Financial Times, официальная цель этих визитов заключалась в том, чтобы уничтожить российский газ на европейском рынке «до последней молекулы» и расчистить путь для американских поставок.

«Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению «всех до последней молекулы» российского газа на континенте», — говорится в материале.

Издание приводит конкретный пример такого давления, рассказав о сорванной сделке по покупке активов компании Gunvor. В тот самый период, когда международный трейдер пытался приобрести зарубежные активы «Лукойла», американские чиновники начали свои активные действия. Для Gunvor ситуация осложнялась ещё и тем, что СМИ пристально следили за её прошлыми деловыми связями с Москвой, создавая дополнительное негативное давление.

Действия Вашингтона создали настолько серьёзные препятствия, что в конечном счёте компания Gunvor была вынуждена полностью отказаться от своих планов по приобретению этих активов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новые американские санкции не окажут значительного влияния на российскую экономику и лишь ухудшат перспективы восстановления отношений между странами. Спецпредставитель Кремля по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев также отметил, что санкции могут лишь привести к росту цен на бензин в США. Кроме этого, госсекретарь США Марко Рубио упомянул, что при американском лидере Дональде Трампе уже были введены санкции против «Лукойла» и «Роснефти», которые ещё должны вступить в силу и потребуют времени для оценки последствий.

