Великобритания планирует полностью прекратить закупки российского урана к 2028 году, пересмотрев первоначальные сроки отказа в рамках «сделки технологического процветания» с США. Такую информацию распространило Посольство РФ в Лондоне, уточнив, что поставки будут осуществляться не напрямую из Америки, а через закупки топлива российского происхождения у французской энергетической компании EDF.

По своей сути поставки урана ничем принципиально не отличаются от экспорта нефти или газа, заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. Он подчеркнул, что через них Россия стремилась создать взаимозависимость с западными странами, одновременно обеспечивая себе стабильный доход. Однако заменить российский уран возможно — крупнейшими мировыми поставщиками являются Казахстан и Канада.

«Поэтому говорить о том, что они там как-то особенно будут страдать, не приходится. Просто уран у нас — добыча его, дешева по себестоимости, поэтому покупать его было выгодно», — отметил доктор политических наук.

Ранее советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался установить канал связи с российскими властями. По данным газеты Financial Times, в начале года Пауэлл позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову, чтобы донести позицию Лондона и ЕС до Москвы. В Госдуме уже отреагировали на попытку Британии организовать тайный канал связи с РФ.