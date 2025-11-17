Попытка правительства Великобритании создать неформальный канал связи с Россией оказалась безрезультатной. Как сообщает «Взгляд», российская сторона, хотя и подтвердила факт общения, констатировала отсутствие содержательного диалога.

Переговоры состоялись между советником британского правительства по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом и помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Этот шаг вызвал обеспокоенность европейских союзников Великобритании, которые опасаются возможности сепаратных договорённостей.

«В ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию. В условиях невозможности провести обмен мнениями взаимно диалог не получился», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В российских политических кругах указали на историческую ответственность Великобритании за ряд международных преступлений. Со своей стороны, британцы, по данным источника, ограничились изложением собственной позиции, не продемонстрировав готовности к полноценному двустороннему обсуждению.

