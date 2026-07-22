Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 10:00

В Совфеде оценили риски возможной поездки Путина в Майами на саммит G20

Карасин: Решение об участии Путина в G20 в Майами примут с учётом безопасности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом» заявил, что сценарий похищения президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами, аналогичный операции США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, невозможен. Так он прокомментировал приглашение американской стороны, которое передал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Я, во-первых, не стал бы сравнивать нашего президента с Николасом Мадуро. Во-вторых, если приглашают президента Путина участвовать, такое предложение будет рассмотрено с учётом всех планов, существующих у президента России, а также условий, в которых должна быть обеспечена безопасность», — сказал сенатор.

Карасин также отметил, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина «существует в больных головах целого ряда бандитствующих», и это необходимо учитывать, но окончательное решение об участии будет принято ближе к декабрю.

Шерпа России рассказал, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами
Шерпа России рассказал, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для участия Путина в саммите G20 в Майами не требуется отдельного приглашения, поскольку США как председатель и принимающая сторона автоматически ожидают делегации всех стран-членов, и каждая из них сама определяет уровень представительства. Посол МИД Марат Бердыев заявлял, что Трамп неоднократно называл участие Путина полезным.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Совет Федерации
  • Григорий Карасин
  • США
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar