В Совфеде оценили риски возможной поездки Путина в Майами на саммит G20
Карасин: Решение об участии Путина в G20 в Майами примут с учётом безопасности
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом» заявил, что сценарий похищения президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами, аналогичный операции США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, невозможен. Так он прокомментировал приглашение американской стороны, которое передал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Я, во-первых, не стал бы сравнивать нашего президента с Николасом Мадуро. Во-вторых, если приглашают президента Путина участвовать, такое предложение будет рассмотрено с учётом всех планов, существующих у президента России, а также условий, в которых должна быть обеспечена безопасность», — сказал сенатор.
Карасин также отметил, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина «существует в больных головах целого ряда бандитствующих», и это необходимо учитывать, но окончательное решение об участии будет принято ближе к декабрю.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для участия Путина в саммите G20 в Майами не требуется отдельного приглашения, поскольку США как председатель и принимающая сторона автоматически ожидают делегации всех стран-членов, и каждая из них сама определяет уровень представительства. Посол МИД Марат Бердыев заявлял, что Трамп неоднократно называл участие Путина полезным.
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