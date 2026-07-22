В Совфеде оценили риски возможной поездки Путина в Майами на саммит G20

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом» заявил, что сценарий похищения президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами, аналогичный операции США против венесуэльского лидера Николаса Мадуро, невозможен. Так он прокомментировал приглашение американской стороны, которое передал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Я, во-первых, не стал бы сравнивать нашего президента с Николасом Мадуро. Во-вторых, если приглашают президента Путина участвовать, такое предложение будет рассмотрено с учётом всех планов, существующих у президента России, а также условий, в которых должна быть обеспечена безопасность», — сказал сенатор.

Карасин также отметил, что ордер Международного уголовного суда на арест Путина «существует в больных головах целого ряда бандитствующих», и это необходимо учитывать, но окончательное решение об участии будет принято ближе к декабрю.