Армия России нанесла удар по складу на территории «Балаклейского степового элеватора» в посеёлке Савинцы Харьковской области, где украинские военные оборудовали пункт радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает телеграм-канал ГЕРАНЬ: Чёрный ящик.

«Вчера в 12:12 с использованием реактивного БПЛА «Герань-4» был поражён складской объект на территории предприятия. После удара на месте возник крупный пожар с густым чёрным дымом», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные атаковали газоперерабатывающую установку в селе Ефремовка Харьковской области. Беспилотники «Герань-4 сикер» вывели объект из строя, что лишило противника возможности его дальнейшего использования.