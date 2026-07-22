Луна подставила «спину»: грунт с тёмной стороны удивил учёных древней бомбардировкой

Образцы грунта с обратной стороны Луны, добытые китайской миссией «Чанъэ-6», показали, что солнечный ветер врезался в неё гораздо сильнее, чем в видимую половину. Результатами этой работы учёные поделились в журнале Nature Geoscience.

Всё дело в земной магнитосфере. Она работает как гигантский щит, который периодически тормозит летящий к ближней стороне Луны поток частиц примерно вдвое — с 400 до 200 километров в секунду. Из-за этого ионы проникают в грунт на видимом полушарии не так глубоко.

А вот дальняя сторона, постоянно отвернутая от нашей планеты, миллиарды лет оставалась без такой защиты и принимала на себя невозмущённый удар солнечной плазмы. Специалисты из Института геологии и геофизики Китайской академии наук изучили изотопы благородных газов в доставленном реголите и увидели аномально низкое соотношение изотопов неона. Это говорит о более мощном фракционировании и, как следствие, о более высоких энергиях бомбардировки.

Характер высвобождения ксенона при нагреве образцов подтвердил догадку: на дальней стороне газ засел глубоко и выходил при высоких температурах, тогда как на ближней заметная его часть покидала грунт уже при слабом нагреве. Учёные подсчитали, что в месте посадки «Чанъэ-5» около четверти воздействия ветра пришлось на уже ослабленный магнитосферой поток, а в точке забора «Чанъэ-6» такого экранирования не было вовсе.

Авторы исследования предполагают, что распределение тяжёлых инертных газов в лунной пыли можно использовать как ископаемую летопись древних взаимодействий магнитосферы Земли и солнечного ветра. Это открывает дорогу к восстановлению долгой эволюции защитной оболочки планеты в паре с палеомагнитными данными, а заодно доказывает, что связи внутри системы Солнце–Земля–Луна гораздо сложнее, чем представлялось ранее.

Миссия «Чанъэ-6» стала первой в истории, которой удалось доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Аппарат был запущен Китаем 3 мая 2024 года, совершил посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен, собрал около 1,9 кг лунного грунта и 25 июня успешно вернул его на Землю. Полученные образцы имеют большое научное значение, поскольку позволяют изучить геологическое строение малоисследованной обратной стороны Луны и историю её формирования.