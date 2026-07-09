Учёные рассчитали дату гибели последнего растения на Земле

Примерно через 1,87 миллиарда лет на Земле могут исчезнуть последние растения. К такому выводу пришли планетологи Джейкоб Хакк-Мисра и Эрик Вольф из Университета Чикаго после проведения климатического моделирования. Результаты исследования учёных опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

В работе специалисты изучили, как изменение активности Солнца и состояния атмосферы повлияет на возможность существования растительного мира. Главной причиной будущего исчезновения растений станет постепенное увеличение яркости Солнца. По расчётам исследователей, примерно через два миллиарда лет звезда будет излучать на 20% больше энергии, чем сейчас, что приведёт к серьёзному нагреву поверхности планеты.

Моделирование включало два возможных сценария развития событий. Первый вариант связан с сокращением количества углекислого газа в атмосфере из-за естественного процесса силикатного выветривания. В результате этого процесса формируются соли кальция и бикарбонат, которые реки переносят в океан. Там они оседают на дне в виде известняка — карбоната кальция. Из-за постепенного дефицита CO₂ растения потеряют возможность нормально существовать и исчезнут примерно через 1,84 миллиарда лет.

Другой сценарий предполагает, что уровень углекислого газа останется стабильным, но температура планеты продолжит расти. Когда средняя температура достигнет около 65 градусов Цельсия, наземные растения начнут погибать, а последние представители растительного мира исчезнут примерно через 1,87 миллиарда лет. После ухода растений доминирующую роль на Земле, согласно прогнозам учёных, снова займут бактерии.

Несмотря на то что до этого момента остаётся почти два миллиарда лет, исследование показывает масштабные изменения, которые могут ожидать планету в далёком будущем. Авторы отмечают, что вопрос о том, как человечество будет учитывать такие перспективы, остаётся задачей для будущих поколений.

Ранее стало известно, что астероид Апофис, который привлекает внимание астрономов из-за своего близкого пролёта возле Земли, 13 апреля 2029 года сможет наблюдаться с нашей планеты без специального оборудования. Космический объект будет виден примерно 7,6 миллиарда человек как яркая точка на ночном небе. За время наблюдения астероид успеет переместиться на расстояние, сопоставимое с диаметром полного лунного диска.